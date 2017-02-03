Днепропетровским абитуриентам бесплатно помогут зарегистрироваться на ВНО

Днепропетровские выпускники прошлых годов могут воспользоваться бесплатной помощью в пунктах регистрации на ВНО. В Днепропетровской области таких открыто семь, в городах: Днепр, Камянское, Кривой Рог и Никополь.

Об этом стало известно на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» от директора Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марины Горбенко-Хвастуновой.

«Есть телефоны, есть комнаты, где работают консультанты и помогут выпускникам прошлых годов сформировать регистрационной карточки, если у них возникают какие-то трудности.

При наличии ошибок может быть возвращение заявления или даже отказ в регистрации, если, например, в регистрационном заявлении нет подписи или фотографии», - указывает она.

Марина Горбенко-Хвастунова рассказывает, что регистрационные пункты работают на базе высших учебных заведений. В городе Днепр это Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, частное высшее учебное заведение «Днепропетровский гуманитарный университет».

Справка: Перечень ВНЗ при которых открыты пункты регистрации в области есть на сайте: http://dneprtest.dp.ua/

Кондрацкая Елена

