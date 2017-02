| Общество | 13:45 | 08.02.2017 Днепропетровским абитуриентам бесплатно помогут зарегистрироваться на ВНО Днепропетровские выпускники прошлых годов могут воспользоваться бесплатной помощью в пунктах регистрации на ВНО. В Днепропетровской области таких открыто семь, в городах: Днепр, Камянское, Кривой Рог и Никополь. Об этом стало известно на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» от директора Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марины Горбенко-Хвастуновой. «Есть телефоны, есть комнаты, где работают консультанты и помогут выпускникам прошлых годов сформировать регистрационной карточки, если у них возникают какие-то трудности.

При наличии ошибок может быть возвращение заявления или даже отказ в регистрации, если, например, в регистрационном заявлении нет подписи или фотографии», - указывает она. Марина Горбенко-Хвастунова рассказывает, что регистрационные пункты работают на базе высших учебных заведений. В городе Днепр это Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, частное высшее учебное заведение «Днепропетровский гуманитарный университет». Справка: Перечень ВНЗ при которых открыты пункты регистрации в области есть на сайте: http://dneprtest.dp.ua/ Кондрацкая Елена

