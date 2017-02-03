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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:50 | 08.02.2017
Движение «Справедливость» передало шестой санитарный модуль бойцам в Волноваху

Лидер движения «Справедливость», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что бойцам на передовую был передан шестой «Модуль жизни».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Более суток мы провели в Волновахе и в Донецкой области. Привезли на передовую уже шестой по счету санитарный модуль, который мы называем «Модуль жизни». Потому что это в самом деле модуль жизни для каждого бойца. В таких условиях должны служить наши защитники. В таких условиях должны предоставлять медицинскую, санитарную помощь каждому украинцу. Кстати, данные модули изготавливаются как раз в Днепре, на отечественном предприятии. При этом они отвечают всем стандартам НАТО и ЕС.

И правительство, парализованное коррупцией и равнодушием, должно вылезти из своих кабинетов, заказать на украинских предприятиях и сделать все возможное и невозможное, чтобы таки модули появились вдоль всей линии фронта. Чтобы такие модули жизни спасали жизнь каждому украинцу, который сейчас защищает наше с вами государство», - сказал Валентин Наливайченко.
 
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Теги: Днепропетровщина

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