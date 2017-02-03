В Днепре активисты занялись уничтожением наружной рекламы наркотиков

Активисты неформальной организации #DRUGS_OFF рассказали, что в Днепре набирает популярность движении по уничтожению наружной рекламы наркотиков.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На данном этапе мы ведем борьбу с распространением наружной рекламы наркотиков. Свою активную деятельность мы начали с начала 2017 года. В составе нашего движения входят 10 человек, но мы готовы принять в свои ряды всех желающих. Вы можете связаться с нами на наших официальных страничках в Фейсбуке и ВКонтакте, а также по телефону 098 897 16 54. Кроме этого, мы хотим привлечь к нашей работе кибер-волонтеров, которые на просторах Интернета будут блокировать распространение подобной рекламы.

За одну вылазку мы уничтожаем приблизительно 40-50 надписей и на это уходит примерно 7 баллонов краски.

В рамках деятельности нашего движения мы надеемся, что к подобному направлению присоединятся как можно больше горожан, которые не будут оставаться равнодушными к распространению подобной рекламы» - рассказал один из участников движения Владимир.

Анастасия Глущенко

