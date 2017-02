| Общество | 14:18 | 08.02.2017 В Днепре активисты занялись уничтожением наружной рекламы наркотиков Активисты неформальной организации #DRUGS_OFF рассказали, что в Днепре набирает популярность движении по уничтожению наружной рекламы наркотиков. Об этом они сообщили на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На данном этапе мы ведем борьбу с распространением наружной рекламы наркотиков. Свою активную деятельность мы начали с начала 2017 года. В составе нашего движения входят 10 человек, но мы готовы принять в свои ряды всех желающих. Вы можете связаться с нами на наших официальных страничках в Фейсбуке и ВКонтакте, а также по телефону 098 897 16 54. Кроме этого, мы хотим привлечь к нашей работе кибер-волонтеров, которые на просторах Интернета будут блокировать распространение подобной рекламы. За одну вылазку мы уничтожаем приблизительно 40-50 надписей и на это уходит примерно 7 баллонов краски. В рамках деятельности нашего движения мы надеемся, что к подобному направлению присоединятся как можно больше горожан, которые не будут оставаться равнодушными к распространению подобной рекламы» - рассказал один из участников движения Владимир. Анастасия Глущенко

