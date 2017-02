| Общество | 14:21 | 08.02.2017 Жителей Днепропетровщины призывают сдать кровь для пострадавших в зоне АТО Днепропетровская областная станция переливания крови обратилась за помощью ко всем неравнодушным. Ежедневно необходимо большое количество крови для пострадавших из зоны АТО. Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила главный врач Днепропетровской областной станции переливания крови, Антонина Сердюк. «Хотим обратиться ко всем неравнодушным и привлечь к участию в акции сдачи крови. Мы принимаем кровь ежедневно, кроме выходных дней, с 08:00 до 13:00. На сегодняшний день есть большая потребность в крови», - отметила она. Напомним, что в среду, 8 февраля, сотрудники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области массово сдали кровь для своего раненого коллеги, пострадавшего в результате обстрела Авдеевки.

Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко

