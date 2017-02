| Общество | 14:33 | 08.02.2017 Волонтеры должны ездить на передовую с детскими рисунками, а не генераторами, - Руслан Колесников Заместитель руководителя движения «Справедливость» Руслан Колесников считает, что государство не в полной мере выполняет свои обязанности перед бойцами на передовой. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В 2014 году я пошел добровольцев защищать свою страну и очень хорошо понимаю, в каких условиях приходится воевать нашим парням. Очень важно иметь хотя бы элементарные санитарные возможности. Поэтому я искренне радуюсь шестому «Модулю жизни», переданному движением «Солидарность» на фронт. Я убежден, что за 3 года войны государство могло сделать так, чтобы волонтеры ездили на передовую с детскими рисунками, а не генераторами. Нужно менять эту ситуацию, чтобы груз ответственности лежал в первую очередь на власти, а не на волонтерах», - сказал он facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

