Волонтеры должны ездить на передовую с детскими рисунками, а не генераторами, - Руслан Колесников

Заместитель руководителя движения «Справедливость» Руслан Колесников считает, что государство не в полной мере выполняет свои обязанности перед бойцами на передовой.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В 2014 году я пошел добровольцев защищать свою страну и очень хорошо понимаю, в каких условиях приходится воевать нашим парням. Очень важно иметь хотя бы элементарные санитарные возможности. Поэтому я искренне радуюсь шестому «Модулю жизни», переданному движением «Солидарность» на фронт. Я убежден, что за 3 года войны государство могло сделать так, чтобы волонтеры ездили на передовую с детскими рисунками, а не генераторами. Нужно менять эту ситуацию, чтобы груз ответственности лежал в первую очередь на власти, а не на волонтерах», - сказал он