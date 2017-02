| Общество | 15:15 | 08.02.2017 Для коррумпированой власти в Украине поддержки Трампа не будет Лидер движения «Справедливість», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Администрация Трампа будет поддерживать Украину, если увидит реальные шаги власти в борьбе с коррупцией. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В январе мы работали в Вашингтоне, и я хочу сказать, что Администрация Дональда Трампа готова и дальше поддерживать. Но для этого необходимо, чтобы украинское правительство очистилось от коррупции. Международная коалиция готова усиливать обороноспособность Украины, помогать в деоккупации территории. Но здесь снова мешает проблема коррупции, борьба с которой является одним из главных направлений работы движения «Справедливість». В случае, если и дальше в стране будут действовать двойные стандарты, процветать бизнес власти на войне, международная помощь будет сокращаться, пока ее предоставление вообще не будет поставлено под большой вопрос», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7