Для коррумпированой власти в Украине поддержки Трампа не будет

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Лидер движения «Справедливість», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Администрация Трампа будет поддерживать Украину, если увидит реальные шаги власти в борьбе с коррупцией.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В январе мы работали в Вашингтоне, и я хочу сказать, что Администрация Дональда Трампа готова и дальше поддерживать. Но для этого необходимо, чтобы украинское правительство очистилось от коррупции. Международная коалиция готова усиливать обороноспособность Украины, помогать в деоккупации территории. Но здесь снова мешает проблема коррупции, борьба с которой является одним из главных направлений работы движения «Справедливість». В случае, если и дальше в стране будут действовать двойные стандарты, процветать бизнес власти на войне, международная помощь будет сокращаться, пока ее предоставление вообще не будет поставлено под большой вопрос», - сказал он.