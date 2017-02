| Общество | 14:41 | 08.02.2017 Руководители территорий и теплоснабжающих компаний должны до 20 февраля рассчитаться за потребленный в январе газ, - Валентин Резниченко Морозы усиливаются, отопительный сезон в разгаре. Чтобы в домах людей и дальше было тепло, газопоставщики должны оплатить НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный в январе газ до 20 февраля. Ответственность за это на руководителях территорий и газоснабжающих компаний. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.



«Половина отопительного сезона уже пройдена. Но впереди еще 2 месяца холодов. Ответственность за тепло в домах людей на руководителях населенных пунктов и теплоснабжающих компаний. Об этом нужно помнить. До 20 февраля все счета за потребленный в январе газ должны быть оплачены», - подчеркнул руководитель региона Валентин Резниченко. Все теплоснабжающие предприятия заключили графики оплаты за потребленный газ и согласовали их с соответствующими местными советами. Это означает, что ответственность за своевременные расчеты за газ взяли на себя как теплопоставщики, так и руководители территорий. В соответствии с требованиями НАК «Нафтогаз Украины» все теплопоставщики должны заплатить за потребленный в январе газ до 20 февраля. С 1 марта все должники будут отключены от газоснабжения. Из-за больших долгов, которые накапливались годами, больше всего проблем у теплоснабжающих компаний Кривого Рога и Каменского. Им придется в феврале заплатить больше всего: Криворожской ТЦ – 102,4 млн. грн., Криворожтеплосети – 45,5 млн. грн. и Днепровской ТЭЦ в Каменском – 42,5 млн. грн. В январе свои обязательства перед НАК «Нафтогаз Украины» выполнили все теплоснабжающие компании области.

