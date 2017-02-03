Украина тратит на каждого бойца в 100 раз меньше, чем положено по европейским стандартам, - Валентин Наливайченко

Лидер движения «Справедливість», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что сначала нужно воплотить в жизнь план подготовки к вступлению в НАТО, а потом проводить референдум.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Государство должно делать заказы оборонным предприятиям, как это происходит в странах НАТО. Выделяется финансирование, делается оборонный заказ, который принимают те медики и военнослужащие, позиции которых нужно усиливать. Все это должно проходить под контролем общественности, волонтеров, журналистов. Должна быть конкретика, а также адресное и прозрачное финансирование. Если сравнить, сколько сейчас Украина тратит на одного военнослужащего по сравнению с европейскими стандартами, то разница будет более чем в сто раз. Это ненормально. Европейский подход это беспокойство о каждом конкретном бойце, а не о миллиардах министерства обороны.

Что касается вступления в НАТО, то сначала нужно воплотить в жизнь план подготовки, а потом проводить референдум. Плебисцит вообще проводится в последнюю очередь», - сказал он.

