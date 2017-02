| Общество | 16:47 | 08.02.2017 Кабмин разблокировал зачисление акциза с топлива в местные бюджеты Кабинет министров сегодня, 8 февраля, утвердил порядок зачисления акцизного налога с топлива в местные бюджеты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минфина. Раньше в Украине существовал розничный налог в размере 5%, который шел в местные бюджеты напрямую. Но его администрирование было неэффективным, поэтому было принято решение ввести новую схему. За январь в Госказначействе было аккумулировано 410 млн грн, подлежащих распределению между местными бюджетами. Сегодняшнее решение позволит начать передачу этих денег в регионы. «Порядок предусматривает зачисление части (13,44%) акцизного налога с произведенного и ввезенного топлива в местные бюджеты; ежедневное распределение части акцизного налога с топлива между местными бюджетами в соответствии с долей для зачисления в местные бюджеты», - говорится в сообщении. Текущая ставка акциза на бензины составляет 213,5 евро/тыс. евро литров, местные бюджеты будут получать €28,7 с каждых проданных 1 тыс. литров на АЗС, размещенных на их территории. Распределение средств в первом полугодии 2017 будет осуществляться на основании объемов реализации топлива каждой АЗС по факту 2016 года, а во втором полугодии - на основании реализованных объемов в первом полугодии. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати бюджет Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

