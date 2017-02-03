Касаясь, вижу: в Днепре незрячие люди смогут «увидеть» скульптуры выдающихся украинцев

Визуальное искусство доступно только людям, которые видят? Это лишь стереотип, докажут в Днепре. Здесь пройдет выставка скульптур для незрячих «Касаясь, вижу: великие украинцы». 12 бюстов можно будет изучить руками. А еще - услышать аудиорассказ о каждой личности и прочитать текст шрифтом Брайля.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине проживает 13,5 тысяч незрячих людей. Они узнают мир с помощью прикосновений и звуков. Визуальное искусство слепым недоступно, считает большинство. Разрушим этот стереотип выставкой «Касаясь, вижу: великие украинцы». Организовать такую выставку в Днепре предложили активисты, ДнепрОГА поддержала идею», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На выставке «Касаясь, вижу: великие украинцы» представят скульптуры людей, благодаря которым Украину узнают в мире. Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Александр Довженко, Георгий Гонгадзе, Сергей Нигоян. В целом - скульптуры 12 известных украинцев.

Каждый посетитель сможет подробно изучить скульптуры пальцами и прочитать биографию, выполненную шрифтом Брайля. А еще - послушать аудиорассказы, которые озвучили Тина Кароль, Александр Пономарев, Оксана Билозир и другие известные украинские певцы.

«Слепая 6-летняя девочка рассказала нам, что читает произведения Ивана Франко, однако не знает, как он выглядел. Она попросила показать известного писателя. Так возникла идея проекта, - поделился сокуратор выставки, скульптор Василий Одрехивский. - Обычно в музеях и галереях запрещают касаться произведений искусства. На этой выставке все будет иначе. Незрячие люди с помощью прикосновений и аудио смогут представить, какими были выдающиеся Украинцы».

«Касаясь, вижу: великие украинцы» - проект ОО «Ротаракт клуб Львов», ОО «Украинский союз инвалидов». Он стартовал во Львове и уже побывал в 17-ти городах Украины. В Днепре выставку представят в середине февраля.

