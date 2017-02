| Общество | 17:46 | 08.02.2017 Касаясь, вижу: в Днепре незрячие люди смогут «увидеть» скульптуры выдающихся украинцев Визуальное искусство доступно только людям, которые видят? Это лишь стереотип, докажут в Днепре. Здесь пройдет выставка скульптур для незрячих «Касаясь, вижу: великие украинцы». 12 бюстов можно будет изучить руками. А еще - услышать аудиорассказ о каждой личности и прочитать текст шрифтом Брайля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На Днепропетровщине проживает 13,5 тысяч незрячих людей. Они узнают мир с помощью прикосновений и звуков. Визуальное искусство слепым недоступно, считает большинство. Разрушим этот стереотип выставкой «Касаясь, вижу: великие украинцы». Организовать такую выставку в Днепре предложили активисты, ДнепрОГА поддержала идею», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. На выставке «Касаясь, вижу: великие украинцы» представят скульптуры людей, благодаря которым Украину узнают в мире. Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Александр Довженко, Георгий Гонгадзе, Сергей Нигоян. В целом - скульптуры 12 известных украинцев. Каждый посетитель сможет подробно изучить скульптуры пальцами и прочитать биографию, выполненную шрифтом Брайля. А еще - послушать аудиорассказы, которые озвучили Тина Кароль, Александр Пономарев, Оксана Билозир и другие известные украинские певцы. «Слепая 6-летняя девочка рассказала нам, что читает произведения Ивана Франко, однако не знает, как он выглядел. Она попросила показать известного писателя. Так возникла идея проекта, - поделился сокуратор выставки, скульптор Василий Одрехивский. - Обычно в музеях и галереях запрещают касаться произведений искусства. На этой выставке все будет иначе. Незрячие люди с помощью прикосновений и аудио смогут представить, какими были выдающиеся Украинцы». «Касаясь, вижу: великие украинцы» - проект ОО «Ротаракт клуб Львов», ОО «Украинский союз инвалидов». Он стартовал во Львове и уже побывал в 17-ти городах Украины. В Днепре выставку представят в середине февраля.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7