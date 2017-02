| Общество | 18:04 | 08.02.2017 Ученые обнаружили алмазную планету Учёные обнаружили в созвездии Водолея систему с двумя небесными телами. Одним из них является нейтронная звезда, а вторым – бывшее светило, превратившееся в планету-алмаз, передает GoGetNews.info Исследователи космического пространства тщательно изучали созвездие Водолея. Именно в нём была обнаружена интересная звёздная система, получившая название PSR J2222-0137. В ней находятся всего два космических тела, одно из которых нейтронная звезда. Другое же представляет из себя планету, полностью состоящую из алмаза. Этот белый карлик некогда был такой же звездой, как и Солнце, но по завершению своего жизненного цикла сжался до размеров небольшой планеты и превратился под действием давления в минерал. Рассмотреть его даже в самый мощный телескоп просто невозможно. Всё дело в том, что планета-алмаз не отражает свет и не светится сама. Увидеть её можно исключительно при помощи изображения, выполненного с применением спектрального анализа. На данный момент учёные продолжают тщательное изучение найденного объекта и его состава. Также не остановлены поиски других похожих систем, в которых могут аналогично «скрываться» неизвестные планеты и их спутники.

