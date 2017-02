| Общество | 08:32 | 09.02.2017 Нужно ли возвращать субсидию при продаже квартиры или получении жилья в наследство? Задай вопрос – получи ответ специалиста. В ДнепрОГА стартовал новый проект. Взять в руки «свободный микрофон» может каждый желающий. Сегодня возникает немало вопросов по субсидии. Один из них: нужно ли возвращать субсидию при продаже или получении в наследство квартиры? ДнепрОГА открыла новую видеорубрику «Задай вопрос – получи ответ». Ее участники – жители Днепропетровщины. «Я счастливая обладательница субсидии. Меня интересует, не заберут ли субсидию при продаже квартиры или вступлении в наследство?» – жительница Днепра Любовь Слинько. «Субсидия – безвозвратна, и ее получение не связано с изменением формы собственности жилья. При продаже, дарении или передаче в наследство жилья средства полученной субсидии не возвращаются.

Если состав зарегистрированных в квартире или доме изменяется, то об этом надо сообщить в управление соцзащиты. Срок – в течение месяца.

Начисление субсидии прекращается в случае переезда семьи на другое место или смерти одинокого человека, который получал адресную госпомощь», - отмечает начальник отдела льгот и субсидий департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Александра Довыдовская. За назначением государственной социальной помощи можно обращаться в любое время. Это просто. Надо подать в местное управление соцзащиты лишь два документа – заявление и декларацию о доходах. Можно это сделать лично, направить по почте или через портал igov.org.ua. Срок действия субсидии – 12 месяцев, а не отопительный сезон. За дополнительной информацией обращайтесь в департамент социальной защиты Днепропетровской ОГА по телефонам: (056) 713-65-60, 713-66-18, 713-63-09, 713-62-21 или бесплатно и круглосуточно на правительственную «горячую линию» 15-45.

