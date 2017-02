| Общество | 08:58 | 09.02.2017 Сказки и комедии: что интересного подготовили в днепровском молодежном театре на этот месяц Днепрян приглашают в молодежный театр. Здесь подготовили интересную программу на февраль. От сказок до комедий - каждый найдет спектакль по душе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. 11 февраля в молодежном театре Днепра подготовили сказку «Принц Кролик». Спектакль о заколдованном принца, его любви и чудесном спасении можно увидеть в 11.00. Стоимость билетов - 50 грн. В этот же день гостей ждет комедия с почти детективным сюжетом. «Будьте здоровы» - история о том, как мнимая смерть известного писателя и борьба за его наследство открывает истинные лица близких людей. Начало в 17.00. Стоимость билетов - 90 гривен. 12 февраля в театре покажут кукольную сказку о дружбе щенка и котенка. Начало спектакля «Котенок по имени Гав» в 11.00. Стоимость билетов - 50 гривен. В 17.00 посетителям покажут комедию «Два ангела». Это история об Иване Андреевиче Пашкине, к которому ночью явился ангел. Он предупредил мужчину о его смерти. Называл время и причину. Как главный герой пытается сохранить свою жизнь и удастся ли это ему? Стоимость билетов - 90 гривен. Молодежный театр находится на Владимира Мономаха, 21 (бывшая Московская) в Днепре. Номер кассы: (056) 745-35-70. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

