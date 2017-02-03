Лепить пельмени – это дзэн, - Борис Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что лучшим средством отдыха от рабочих перегрузок является лепка пельменей на даче.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Каюсь, но в душе я - настоящий русский. Псковские корни грызут меня изнутри. Когда меня доводят до белого каления депутаты, коммунальщики и «активисты», то я беру отгул и уезжаю на дачу лепить пельмени.

Лепить пельмени - это дзэн. Уверен, что никто из патриархов буддизма не достигал такой степени просветления, пытаясь понять загадку: «Почему тесто высыхает?», - сообщил он.

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