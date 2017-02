| Общество | 10:02 | 09.02.2017 Тарифный геноцид продолжается – с 1 мая люди будут получать меньше по субсидиям, - Вилкул Правительство не заложило в госбюджет необходимое количество денег на субсидии, и поэтому с 1 мая урезало соцнормы потребления тепла, газа и электроэнергии. В результате люди будут вынуждены платить за коммуналку на сотни гривен больше. Народный депутат Украины Александр Вилкул потребовал отменить постановление Кабмина № 51 от 6 февраля 2017 года о снижении социальных норм потребления тепла, газа и электроэнергии, которое делает людей еще беднее. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Одна из ключевых причин, почему мы не голосовали за госбюджет 2017 года заключается в том, что денег, заложенных на субсидии, не достаточно - всего 49,6 млрд грн при минимально необходимых 102 млрд грн. И мы говорили, что из-за этого либо прекратятся субсидии, либо их будут сокращать. Оказывается, правительство пошло и по первому, и по второму пути», - сказал он. Чтобы защитить людей, Вилкул потребовал принять пакет законопроектов о введении моратория на дальнейшее повышение коммунальных тарифов, о снижении вдвое действующих тарифов, а также о запрете выселения людей из жилья за долги по коммуналке (законопроекты № 2342 и 2347 от 06.03.2015г., №3406 от 05.11.2015г. и № 5250-1 от 25.10.2016 г.). Постановлением Кабмина № 51 от 6 февраля 2017 года снижены социальные нормы потребления тепла, газа и электроэнергии. В частности: - норма газа для отопления снижена на 10% с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади;

- норма электроэнергии снижена также на 22%с 65 кВт•ч до 51 кВт•ч на 1 кв. метр;

- в домах с централизованным отоплением и счетчиками тепла норма снижена на 22% (с 0,0548 Гкал да 0,0431 Гкал на 1 кв. м) отапливаемой площади. «Государство субсидирует только тот объем услуг, который не превышает социальную норму. А за последние три года, с 2014 г., правительство уже снизило социальную норму потребления газа с 11 куб метров до 5 куб метров, то есть более чем в 2 раза! Уже в этом отопительном сезоне люди жаловались, что даже нынешних социальных норм недостаточно. И чтобы не платить сверх социальной нормы, люди надевали дома по три спортивных костюма и кофты. В следующем отопительном сезоне поверх нескольких теплых кофт людям придется дома носить еще и пальто, чтобы экономить газ», - отметил народный депутат Украины Александр Вилкул. Александр Вилкул привел пример того, чем обернется снижение социальных норм для людей. «Для семьи из 2 пенсионеров (совокупный доход 3700 грн в месяц), проживающей в частном доме площадью 60 кв метров, с 1 мая норма газа, на который предоставляется субсидия, уменьшится на 30 куб м - с 352 куб м. до 322 куб м. За этот объем люди заплатят 332 грн. А за объем свыше будут платить по полной цене – по 6,89 грн за 1 куб м. А учитывая, что при таких холодах газа надо 400-450 кубометров на месяц, то с учетом сокращения социальной нормы, старики только за газ должны будут заплатить более 1200 грн. А вода? А электричество?! А продукты и лекарства за счет чего покупать?!», - подчеркнул он. В данном случае, за счет уменьшения объема социальной нормы газа субсидия для указанной семьи уменьшится почти на 10%, на 203 грн - вместо 2093 грн она будет 1890 грн в месяц.

Нардеп подчеркнул, что за 2016 год задолженность населения за коммуналку увеличилась с 8,8 млрд грн до более 23 млрд грн и продолжает расти колоссальными темпами. «Несмотря на обещания, что людей за долги по коммуналке выселять не будут, по всей стране за долги уже начали арестовывать имущество украинцев. В СМИ уже появилась информация, что во Львове, Луцке и Днепре у должников отбирают квартиры. А на очереди вся страна. Поэтому мы требуем принятия наших законопроектов, которые защитят людей», - подчеркнул Вилкул.

