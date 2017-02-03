Старым газетам – вторую жизнь: жителей Днепропетровщины приглашают на уникальный мастер-класс

Что делать со старыми газетами и журналами? В Днепровской центральной городской библиотеке предлагают им подарить вторую жизнь. Настоящие произведения искусства из макулатуры научат изготавливать 14 февраля.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Вазы, корзины, ящики и многое другое можно сплести из старых газет и журналов. Для этого нужны спицы, клей, немного времени и фантазия. Как подарить изданиям вторую жизнь, будут учить в Днепровской центральной городской библиотеке.

Мастер-класс «Сувениры из газетных трубочек» начнется 14 февраля в 15.00. Его проведет опытный мастер Руфина Яровит.

Обучение бесплатное. С собой нужно взять газеты, клей ПВА и спицы.

Библиотека находится в г.Днепр, ул. Воскресенская, 23, Социокультурный центр, 4 этаж. Подробности по телефону: (056) 745-20-52.

