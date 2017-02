| Общество | 11:03 | 09.02.2017 Уже снято четыре серии документального фильма о лауреатах фестиваля «Песни, рожденные в АТО», – Валентин Резниченко Подвиг, музыка, человечность – они нашли место в многосерийном документальном фильме, который снимают на Днепропетровщине. Лента – о лауреатах всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО». Новый проект – от команды Валентина Резниченко. Съемки продолжаются. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской области. «Песни, рожденные в АТО, продолжают жить. Мы провели первый в Украине фестиваль АТОшных песен, записали и представили на столичной сцене первый в Украине диск, лауреаты фестиваля гастролируют по стране с концертами. Композиции, рожденные на передовой, уже знают тысячи украинцев, а вот о самих исполнителях рассказано немного. Команда ДнепрОГА решила снять документальный фильм об этих ребятах. Съемки продолжаются», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Телеверсия проекта «Песни, рожденные в АТО» – многосерийная. Каждая серия – полчаса. В 30 минутах – правдивая жизненная история солдат, сержантов, старшин, офицеров, добровольцев и волонтеров.

Сергей Свинарчук – один из героев фильма. На прошлогоднем песенном фестивале он выступал с композицией «25 бригада», которая родилась в зоне АТО во время наряда. Признается, предложение сняться в документальном фильме было неожиданным. Это его дебютные съемки. «Главные герои – не просто лауреаты фестиваля АТОшных песен. Это, в первую очередь, обычные люди. Подавляющее большинство из них до 2014-го не были кадровыми военными. Но это не помешало им стать защитниками страны, – говорит Сергей Свинарчук. – Это правдивый и личный рассказ о простом человеке, который защищал восточные рубежи Украины и сочинял об этом песни». Еще одна серия посвящена 38-летнему Владимиру Полешко из Харьковской области. На Востоке Украины он воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады командиром БМП. Вспоминает, участвовал во многих боях, памятный – освобождение Песок в июле 2014-го. «ДнепрОГА на правильном пути. Молодцы, что решили снять такой фильм. Мне интересно узнать о каждом, с кем защищал Украину, с кем стоял на одной сцене. Каждый герой рассказывает свою историю в непринужденной атмосфере, как будто на кухне за чашкой кофе», – делится впечатлениями Владимир Полешко. Фильм записывают в профессиональной студии. В ленте много музыки, используются архивные фото и любительское видео самих АТОшников. Уже снято несколько серий. Первыми героями документальной киноленты стали лауреаты первого всеукраинского фестиваля Юрий Сусло и Вячеслав Куприенко. В съемках фильма примут участие и исполнители второго фестиваля АТОшных песен, который пройдет весной 2017-го.

Премьера фильма – в этом году. Первыми ее увидят жители Днепропетровщины.

