Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
09.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Законно ли создание в Днепре коммунального предприятия, которое будет курировать деятельность правоохранительных органов?»
09.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине создан электронный реестр должников за коммунальные услуги»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:03 | 09.02.2017
Уже снято четыре серии документального фильма о лауреатах фестиваля «Песни, рожденные в АТО», – Валентин Резниченко

Подвиг, музыка, человечность – они нашли место в многосерийном документальном фильме, который снимают на Днепропетровщине. Лента – о лауреатах всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО». Новый проект – от команды Валентина Резниченко. Съемки продолжаются.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской области.

«Песни, рожденные в АТО, продолжают жить. Мы провели первый в Украине фестиваль АТОшных песен, записали и представили на столичной сцене первый в Украине диск, лауреаты фестиваля гастролируют по стране с концертами. Композиции, рожденные на передовой, уже знают тысячи украинцев, а вот о самих исполнителях рассказано немного. Команда ДнепрОГА решила снять документальный фильм об этих ребятах. Съемки продолжаются», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Телеверсия проекта «Песни, рожденные в АТО» – многосерийная. Каждая серия – полчаса. В 30 минутах – правдивая жизненная история солдат, сержантов, старшин, офицеров, добровольцев и волонтеров.
Сергей Свинарчук – один из героев фильма. На прошлогоднем песенном фестивале он выступал с композицией «25 бригада», которая родилась в зоне АТО во время наряда. Признается, предложение сняться в документальном фильме было неожиданным. Это его дебютные съемки.

«Главные герои – не просто лауреаты фестиваля АТОшных песен. Это, в первую очередь, обычные люди. Подавляющее большинство из них до 2014-го не были кадровыми военными. Но это не помешало им стать защитниками страны, – говорит Сергей Свинарчук. – Это правдивый и личный рассказ о простом человеке, который защищал восточные рубежи Украины и сочинял об этом песни».

Еще одна серия посвящена 38-летнему Владимиру Полешко из Харьковской области. На Востоке Украины он воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады командиром БМП. Вспоминает, участвовал во многих боях, памятный – освобождение Песок в июле 2014-го.

«ДнепрОГА на правильном пути. Молодцы, что решили снять такой фильм. Мне интересно узнать о каждом, с кем защищал Украину, с кем стоял на одной сцене. Каждый герой рассказывает свою историю в непринужденной атмосфере, как будто на кухне за чашкой кофе», – делится впечатлениями Владимир Полешко.

Фильм записывают в профессиональной студии. В ленте много музыки, используются архивные фото и любительское видео самих АТОшников.

Уже снято несколько серий. Первыми героями документальной киноленты стали лауреаты первого всеукраинского фестиваля Юрий Сусло и Вячеслав Куприенко.

В съемках фильма примут участие и исполнители второго фестиваля АТОшных песен, который пройдет весной 2017-го.
Премьера фильма – в этом году. Первыми ее увидят жители Днепропетровщины.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
12:08		 Медики рассказали, как распознать корь
09.02.2017
12:07		 Жители Днепра смогут оплачивать проезд в трамвае №1 через Приват 24, - Владимир Мацак
09.02.2017
11:50		 В Днепропетровской области зафиксированы 10 случаев заболевания корью
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика