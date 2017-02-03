Жители Днепра смогут оплачивать проезд в трамвае №1 через Приват 24, - Владимир Мацак

Директор Днепропетровского РУ ПриватБанка Владимир Мацак заявил, что в течение недели в трамваях №1 в Днепре можно будет оплатить проезд с помощью Приват 24.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«ПриватБанк продолжает реализацию новых IT-проектов. В рамках принятия закона об электронном билете мы проводили встречи с руководством КП «Днепропетровский электротранспорт» по поводу внедрения электронных билетов. В течение недели в трамваях на маршруте №1 появится возможность оплатить проезд через QR-код с помощью Приват 24. Подобный проект уже реализовывается во Львове», - сказал он.