| Общество | 12:07 | 09.02.2017 Жители Днепра смогут оплачивать проезд в трамвае №1 через Приват 24, - Владимир Мацак Директор Днепропетровского РУ ПриватБанка Владимир Мацак заявил, что в течение недели в трамваях №1 в Днепре можно будет оплатить проезд с помощью Приват 24. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «ПриватБанк продолжает реализацию новых IT-проектов. В рамках принятия закона об электронном билете мы проводили встречи с руководством КП «Днепропетровский электротранспорт» по поводу внедрения электронных билетов. В течение недели в трамваях на маршруте №1 появится возможность оплатить проезд через QR-код с помощью Приват 24. Подобный проект уже реализовывается во Львове», - сказал он. Днепр Теги: транспорт Новости

