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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:17 | 09.02.2017
Вакцинация – наиболее эффективная профилактика против кори, - медики

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев заболевания корью.

Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Ткаченко призвала горожан проводить вакцинацию от кори.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По ее словам, прививка входит в список обязательных прививок.

«На данный момент вакцинация – наиболее эффективная профилактика данного заболевания. Не стоит бояться делать прививки. Однако, перед вакцинацией следует учитывать ряд фактов: наличие простудных заболеваний, хронических заболеваний, легких недомоганий. Если отнестись серьезно к данной процедуре, то вакцинация пойдет на пользу. Для проведения процедуры, следует обратиться к местному педиатру или семейному врачу. После осмотра, он даст направление к иммунологу», - сообщила она.

Читайте также: Медики рассказали, как распознать корь
 

Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко
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Теги: здоровье, дети, Днепропетровщина

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