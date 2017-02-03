Вакцинация – наиболее эффективная профилактика против кори, - медики

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев заболевания корью. Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Ткаченко призвала горожан проводить вакцинацию от кори. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». По ее словам, прививка входит в список обязательных прививок. «На данный момент вакцинация – наиболее эффективная профилактика данного заболевания. Не стоит бояться делать прививки. Однако, перед вакцинацией следует учитывать ряд фактов: наличие простудных заболеваний, хронических заболеваний, легких недомоганий. Если отнестись серьезно к данной процедуре, то вакцинация пойдет на пользу. Для проведения процедуры, следует обратиться к местному педиатру или семейному врачу. После осмотра, он даст направление к иммунологу», - сообщила она. Читайте также: Медики рассказали, как распознать корь

Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко