Кто в Днепре может бесплатно протезировать зубы

Главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Яловой рассказал, в каком случае украинцы имеют право получить бесплатную стоматологическую помощь.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

На сегодняшний день в украине, отмечает игорь яловой, действует государственная программа, позволяющая населению получать услуги протезирования на безоплатной основе:

«К льготным категориям относятся: участники боевых действий; участники Великой Отечественной Войны; инвалиды; лица, демобилизованные из зоны АТО», - рассказал Главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения ДнепрОГА.

По словам Игоря Ялового, реализация указанной и аналогичных социальных программ проходит не беспрепятстсвенно

«Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда денег, выделенных из государственного бюджета не достаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих. Среди людей пожилого возраста есть понятие очередь на протезирование.

Так же мы не может оказывать помощь с использованием современных дорогостоящих форм протезирования: использования металлокерамических конструкций, металлопластмассовых конструкций, бюгельного протезирования», - сказал он.

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Елена Кондрацкая

