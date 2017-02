| Общество | 12:39 | 09.02.2017 В государственных больницах Днепропетровской области работает в три раза больше стоматологов, чем в частных В Днепропетровской области намного больше стоматологов работает в государственных больницах по сравнению с частными. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Яловой.



«Соотношение специалистов, которые работают в частных и государственных клиниках, равняется один к трём. То есть, приблизительно тысяча двести стоматологов у нас работают в коммунальных структурах, и где-то четыреста - в частных клиниках. Есть ещё третья категория, высоко востребованных специалистов, которые работают одновременно и в частных, и в коммунальных учреждениях», - рассказал он. Читайте также: специалист рассказал, что люди Днепропетровщины стали меньше бояться стоматологов. http://most-dnepr.info/news/society/144689.htm Елена Кондрацкая

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7