В государственных больницах Днепропетровской области работает в три раза больше стоматологов, чем в частных

В Днепропетровской области намного больше стоматологов работает в государственных больницах по сравнению с частными.

Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Яловой.



«Соотношение специалистов, которые работают в частных и государственных клиниках, равняется один к трём. То есть, приблизительно тысяча двести стоматологов у нас работают в коммунальных структурах, и где-то четыреста - в частных клиниках. Есть ещё третья категория, высоко востребованных специалистов, которые работают одновременно и в частных, и в коммунальных учреждениях», - рассказал он.

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Елена Кондрацкая

