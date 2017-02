| Общество | 13:23 | 09.02.2017 Беседы, мультфильмы и шахматы: как горсовет Днепра предотвращает детские суициды В Днепре активизировали работу по предотвращению детских суицидов от Интернет-игр. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» на пресс-конференции рассказала начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета Елена Яковенко. Елена Яковенко сообщила, что задача Управления образования и науки Днепропетровского городского совета - проинформировать учеников и родителей о своих профилактических действиях. «В понедельник мы отправили письмо во все общеобразовательные учебные заведения с целью активизации работы по предотвращению суицида. 7 февраля во всех школах Днепропетровска были запланированы мероприятия ко дню безопасного интернета. Учителя информатики, классные руководители провели беседы, показали мультфильмы, документальные фильмы на тему безопасности в интернете»,- сказала она. Елена Яковенко также отметила, что родители могут использовать рекомендации с сайта «On-ляндія», как воспитывать детей и минимизировать риски пребывания в интернете. «Очень важно, чтобы родители контролировали ситуацию и общались с детьми»,- сказала она. Начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета советует родителям обращать внимание на то, что делают их дети в интернете.

«Нужно интересоваться, с кем они переписываются и встречаются после этих переписок»,- сказала Елена Яковенко. Читайте также: полицейские рассказали, как распознать в ребенке потенциального суицидника Также она отметила, что лучше не онлайн, а живое общение. «Обратите внимание на то, чем заняты дети в свободное от учебы время. Мы стараемся организовывать кружки, секции, давать детям возможность посещать занятия за бюджетные средства. В Горсовете, например, были утверждены программы «шахматы», «дебаты». В 2017 появились «Игры Днепра» - 4 вида соревнований: регби, баскетбол, стритбол, футзал»,- сообщила она. Начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета подчеркнула, что с помощью активных видов спорта, кружков и секций можно уменьшить пребывание детей в сети интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре ни один уход ребенка не связан с опасными для жизни флешмобами и интернет-играми.

