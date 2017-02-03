Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
09.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине создан электронный реестр должников за коммунальные услуги»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:23 | 09.02.2017
Беседы, мультфильмы и шахматы: как горсовет Днепра предотвращает детские суициды

В Днепре активизировали работу по предотвращению детских суицидов от Интернет-игр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» на пресс-конференции рассказала начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета Елена Яковенко.

Елена Яковенко сообщила, что задача Управления образования и науки Днепропетровского городского совета - проинформировать учеников и родителей о своих профилактических действиях.

«В понедельник мы отправили письмо во все общеобразовательные учебные заведения с целью активизации работы по предотвращению суицида. 7 февраля во всех школах Днепропетровска были запланированы мероприятия ко дню безопасного интернета. Учителя информатики, классные руководители провели беседы, показали мультфильмы, документальные фильмы на тему безопасности в интернете»,- сказала она.

Елена Яковенко также отметила, что родители могут использовать рекомендации с сайта «On-ляндія», как воспитывать детей и минимизировать риски пребывания в интернете.

«Очень важно, чтобы родители контролировали ситуацию и общались с детьми»,- сказала она.

Начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета советует родителям обращать внимание на то, что делают их дети в интернете.
«Нужно интересоваться, с кем они переписываются и встречаются после этих переписок»,- сказала Елена Яковенко.

Читайте также: полицейские рассказали, как распознать в ребенке потенциального суицидника

Также она отметила, что лучше не онлайн, а живое общение.

«Обратите внимание на то, чем заняты дети в свободное от учебы время. Мы стараемся организовывать кружки, секции, давать детям возможность посещать занятия за бюджетные средства. В Горсовете, например, были утверждены программы «шахматы», «дебаты». В 2017 появились «Игры Днепра» - 4 вида соревнований: регби, баскетбол, стритбол, футзал»,- сообщила она. Начальник отдела воспитательной работы Управления образования и науки Днепропетровского городского совета подчеркнула, что с помощью активных видов спорта, кружков и секций можно уменьшить пребывание детей в сети интернет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре ни один уход ребенка не связан с опасными для жизни флешмобами и интернет-играми.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
13:36		 В Днепре двое мужчин похитили и удерживали в заложниках своего работника
09.02.2017
13:29		 После национализации курс Приватбанка не изменился, - директор Днепропетровского управления
09.02.2017
13:23		 Беседы, мультфильмы и шахматы: как горсовет Днепра предотвращает детские суициды
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика