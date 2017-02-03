Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
09.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине создан электронный реестр должников за коммунальные услуги»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:29 | 09.02.2017
После национализации курс Приватбанка не изменился, - директор Днепропетровского управления

Директор Днепропетровского РУ ПриватБанка Владимир Мацак отметил, что после национализации курс Приватбанка не изменился.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«После национализации капитал Приватбанка был увеличен на 116 млрд грн. На сегодняшний день покрытие активов составляет 63%. В Приватбанке в масштабах всей Украины разместили свои депозиты 40% физлиц. По Днепропетровской области этот показатель составляет более 50%. Доля рынка составляет около 60% в стране. Это платежи физлиц и юрлиц. По карточным проектам – более 70% рынка.

Работа с малым и средним бизнесом является нашим приоритетом. Продолжает действовать программа «Країна успішного бізнесу». Ее цель – госкомпенсация по кредитам. В Днепропетровской области выдано 64 млн грн кредитов. В нынешнем году планируем эту сумму увеличить в 4 раза. В целом по стране сумма кредитования малого и среднего бизнеса должна составить более 2 млрд грн. Это даст возможность для создания 1 млн рабочих мест. Отдельно планируем участвовать по программе «теплых кредитов».

После национализации курс Приватбанка не изменился. Ставятся задачи по дальнейшему развитию технологий. Намечено уже в первом полугодии ввести до 200 IT-проектов, которые изменят к лучшему работу финучреждения», - сказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: банки, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
13:36		 В Днепре двое мужчин похитили и удерживали в заложниках своего работника
09.02.2017
13:29		 После национализации курс Приватбанка не изменился, - директор Днепропетровского управления
09.02.2017
13:23		 Беседы, мультфильмы и шахматы: как горсовет Днепра предотвращает детские суициды
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика