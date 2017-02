| Общество | 13:29 | 09.02.2017 После национализации курс Приватбанка не изменился, - директор Днепропетровского управления Директор Днепропетровского РУ ПриватБанка Владимир Мацак отметил, что после национализации курс Приватбанка не изменился. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «После национализации капитал Приватбанка был увеличен на 116 млрд грн. На сегодняшний день покрытие активов составляет 63%. В Приватбанке в масштабах всей Украины разместили свои депозиты 40% физлиц. По Днепропетровской области этот показатель составляет более 50%. Доля рынка составляет около 60% в стране. Это платежи физлиц и юрлиц. По карточным проектам – более 70% рынка. Работа с малым и средним бизнесом является нашим приоритетом. Продолжает действовать программа «Країна успішного бізнесу». Ее цель – госкомпенсация по кредитам. В Днепропетровской области выдано 64 млн грн кредитов. В нынешнем году планируем эту сумму увеличить в 4 раза. В целом по стране сумма кредитования малого и среднего бизнеса должна составить более 2 млрд грн. Это даст возможность для создания 1 млн рабочих мест. Отдельно планируем участвовать по программе «теплых кредитов». После национализации курс Приватбанка не изменился. Ставятся задачи по дальнейшему развитию технологий. Намечено уже в первом полугодии ввести до 200 IT-проектов, которые изменят к лучшему работу финучреждения», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: банки Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7