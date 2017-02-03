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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:46 | 09.02.2017
Фонд Вилкула передал второй городской больнице Днепра помощь, необходимую для диагностики и лечения переломов

Более двух с половиной лет Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает помощь больницам и военным госпиталям. В том числе в Днепре - военному госпиталю и горбольнице №2. За это время больнице передано более двух тонн медикаментов, медицинского оборудования и инструментов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

Александр Вяткин, травматолог городской больницы №2 поблагодарил Александра Вилкула и представителей Фонда за системную поддержку.

«К сожалению, государство мало обеспечивает больницу, поэтому мы очень нуждаемся в помощи. Благодаря сотрудничеству с Фондом Вилкула ежемесячно получаем необходимые медпрепараты, инструменты, оборудование. В этот раз мы получили рентгеновские пленки, спицы для аппарата Елизарова, которые необходимы для скрепления костей, скелетного вытяжения при переломах, а также хирургические перчатки. Нам без перчаток вообще никак - и для осмотра, и при всех хирургических манипуляциях они нужны. И хотя это - расходные материалы, но даже их, ни больница, ни большинство людей сейчас не могут приобрести в необходимом количестве», - сказал он.

Исполнительный директор Фонда Оксана Живага сказала: «Мы системно работаем с медицинскими учреждениями и оказываем им помощь, потому в этих условиях людям тяжело самим купить необходимые медикаменты, а у врачей не хватает оборудования. И мы продолжим эту работу».

С 2014 года второй горбольнице Днепра передано:

• около 200 единиц хирургических инструментов (ранорасширители, щипцы, костодержатели, зажимы, иглодержатели и др);
• современный хирургический семнадцатирефлекторный светильник (PAX-KS 12/5) и электрокоагулятор (ЭХВЧ «Надия-4») для операционной отделения травматологии;
• современный 12-канальный электрокардиограф (ECG1201), который используется для обследования большого количества пациентов, для отделения электрокардиографии;
• аппарат для стерилизации операционных инструментов «ПАНМЕД»;
• биологический микроскоп для лаборатории ожогового отделения;
• лабораторная центрифуга для анализа крови при оперативном переливании;
• высококачественная налобная лупа с бинокуляром и осветителем, предназначенная для освещения и стереоскопического видения зоны операции;
• индивидуальный монитор пациента, который измеряет и выводит на экран результаты измерения давления, электрокардиографии и другие показатели состояния тяжелобольных пациентов.

Ранее глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с жителями Авдеевки и передал городу медикаменты и дизельное топливо для генераторов.

Также волонтеры Фонда «Украинская перспектива» привезли для раненых и пострадавших мирных жителей в Авдеевке медикаменты, дизельное топливо, продукты питания, электроплиты, теплых одеяла, постельное белье, раскладушки, обогреватели, матрасы, средства гигиены и т.д.

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» в 2014 году стал первым, который начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым. Также фонд системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д.

За период с начала работы Фонда помощь получили около 135 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.
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