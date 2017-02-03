Подарок своими руками: днепрян приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных

Ищете оригинальный подарок ко Дню влюбленных? Сделайте его сами. Как вам индийское повидло из тыквы, луковый мармелад или глиняная фоторамка? Изготовить необычные сувениры помогут в днепровском арт-центре «Квартира».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе говорят в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА.

11 февраля в 13.00 днепрян будут учить изготавливать необычные подарки. Удивите любимого человека тыквенным чатни. Это острое, яркое, невероятно душистое индийское повидло. Или сделайте луковый мармелад - мощный мужской афродизиак. Напоследок покорите свою половинку рамкой-подставкой из глины. К ней добавьте романтическую фотографию.

Все подарки помогут сделать и красиво упаковать в арт-центре «Квартира» на Троицкой площади, 3-1.

Стоимость участия в мастер-классе - 300 гривен. Телефоны для справок: (056) 371 45 22, 050 42 11 304.



