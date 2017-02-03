Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:54 | 09.02.2017
Подарок своими руками: днепрян приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных

Ищете оригинальный подарок ко Дню влюбленных? Сделайте его сами. Как вам индийское повидло из тыквы, луковый мармелад или глиняная фоторамка? Изготовить необычные сувениры помогут в днепровском арт-центре «Квартира».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе говорят в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА.

11 февраля в 13.00 днепрян будут учить изготавливать необычные подарки. Удивите любимого человека тыквенным чатни. Это острое, яркое, невероятно душистое индийское повидло. Или сделайте луковый мармелад - мощный мужской афродизиак. Напоследок покорите свою половинку рамкой-подставкой из глины. К ней добавьте романтическую фотографию.

Все подарки помогут сделать и красиво упаковать в арт-центре «Квартира» на Троицкой площади, 3-1.

Стоимость участия в мастер-классе - 300 гривен. Телефоны для справок: (056) 371 45 22, 050 42 11 304.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
14:30		 Создание в Днепре КП, «присматривающего» за полицией и прокуратурой, - это лишние траты для бюджета, - адвокат
09.02.2017
14:14		 За год на Днепропетровщине усыновили 160 детей, - Валентин Резниченко
09.02.2017
13:54		 Подарок своими руками: днепрян приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика