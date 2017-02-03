Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:14 | 09.02.2017
За год на Днепропетровщине усыновили 160 детей, - Валентин Резниченко

В новом году на Днепропетровщине уже усыновили 10 детей. Самому старшему - десять лет. Всего за последний год любящих мам и пап нашли 160 сирот области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы стремимся найти любящую семью для каждого сироты. За последний год на Днепропетровщине усыновили 160 детей. 33 семьи взяли по два и три ребенка», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Среди усыновленных - 69 детей до одного года, 84 - до 10 лет, 7 - до 17 лет.

«К поиску семьи для каждого ребенка подходим индивидуально. Родители, которые хотят усыновить ребенка, проходят специальное обучение, общаются с психологами, участвуют в тренингах», - рассказывают в службе по делам детей Днепропетровской ОГА.

Если вы хотите стать любящей семьей для ребенка-сироты, обратитесь в службу по делам детей по месту жительства. Здесь подскажут, как правильно составить заявление, проведут собеседование с потенциальными родителями, поставят их на учет желающих усыновить ребенка, помогут найти ребенка, установить с ним контакт, подготовить документы для усыновления.

На Днепропетровщине почти 2 тысячи детей-сирот, которых можно усыновить. Они находятся под опекой, воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
14:30		 Создание в Днепре КП, «присматривающего» за полицией и прокуратурой, - это лишние траты для бюджета, - адвокат
09.02.2017
14:14		 За год на Днепропетровщине усыновили 160 детей, - Валентин Резниченко
09.02.2017
13:54		 Подарок своими руками: днепрян приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика