| Общество | 14:14 | 09.02.2017 За год на Днепропетровщине усыновили 160 детей, - Валентин Резниченко В новом году на Днепропетровщине уже усыновили 10 детей. Самому старшему - десять лет. Всего за последний год любящих мам и пап нашли 160 сирот области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Мы стремимся найти любящую семью для каждого сироты. За последний год на Днепропетровщине усыновили 160 детей. 33 семьи взяли по два и три ребенка», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Среди усыновленных - 69 детей до одного года, 84 - до 10 лет, 7 - до 17 лет.



«К поиску семьи для каждого ребенка подходим индивидуально. Родители, которые хотят усыновить ребенка, проходят специальное обучение, общаются с психологами, участвуют в тренингах», - рассказывают в службе по делам детей Днепропетровской ОГА.



Если вы хотите стать любящей семьей для ребенка-сироты, обратитесь в службу по делам детей по месту жительства. Здесь подскажут, как правильно составить заявление, проведут собеседование с потенциальными родителями, поставят их на учет желающих усыновить ребенка, помогут найти ребенка, установить с ним контакт, подготовить документы для усыновления. На Днепропетровщине почти 2 тысячи детей-сирот, которых можно усыновить. Они находятся под опекой, воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа.

