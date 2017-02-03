Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:30 | 09.02.2017
Создание в Днепре КП, «присматривающего» за полицией и прокуратурой, - это лишние траты для бюджета, - адвокат

Адвокат Андрей Верба считает, что создание КП, курирующего деятельность правоохранителей, - нецелесообразно.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Если коммунальное предприятие будет наблюдать за деятельностью правоохранительных органов и не более, тогда в этом нет ничего противозаконного. Если же коммунальщики будут вмешиваться в их деятельность, это противозаконно. Потому что может быть расценено как вмешательство в деятельность правоохранительных органов. В Украине законодательство запрещает создание структур, которые вмешиваются в деятельность полиции, МВД, прокуратуры. При этих структурах есть общественные советы, которые наблюдают за их деятельностью. Я считаю, что создание КП, курирующего деятельность правоохранителей, - нецелесообразно. Это только лишние траты для бюджета, которые можно использовать на другие, более важные цели. На мой взгляд, это очередная попытка создать предприятие, чтобы под него освоить бюджет. Поиском пропавших детей по закону должны заниматься правоохранители, а не коммунальщики. Надеюсь, что депутаты все-таки не проголосуют за создание такого коммунального предприятия. Потому что таким образом горсовет пытается вмешиваться в деятельность правоохранительных органов», - сказал он.

Напомним, что согласно проекту решения сессии горсовета, в Днепре планируется создание коммунального предприятия «Муниципальная аварийно-спасательная служба».

Создание такого КП объясняется необходимостью координации действий органов власти, местного самоуправления, общественных формирований и объединений, а также отдельных граждан при чрезвычайных и опасных происшествиях, устранения их последствий, поисковых и спасательных мероприятиях. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
14:30		 Создание в Днепре КП, «присматривающего» за полицией и прокуратурой, - это лишние траты для бюджета, - адвокат
09.02.2017
14:14		 За год на Днепропетровщине усыновили 160 детей, - Валентин Резниченко
09.02.2017
13:54		 Подарок своими руками: днепрян приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика