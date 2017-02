| Общество | 14:30 | 09.02.2017 Создание в Днепре КП, «присматривающего» за полицией и прокуратурой, - это лишние траты для бюджета, - адвокат Адвокат Андрей Верба считает, что создание КП, курирующего деятельность правоохранителей, - нецелесообразно. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Если коммунальное предприятие будет наблюдать за деятельностью правоохранительных органов и не более, тогда в этом нет ничего противозаконного. Если же коммунальщики будут вмешиваться в их деятельность, это противозаконно. Потому что может быть расценено как вмешательство в деятельность правоохранительных органов. В Украине законодательство запрещает создание структур, которые вмешиваются в деятельность полиции, МВД, прокуратуры. При этих структурах есть общественные советы, которые наблюдают за их деятельностью. Я считаю, что создание КП, курирующего деятельность правоохранителей, - нецелесообразно. Это только лишние траты для бюджета, которые можно использовать на другие, более важные цели. На мой взгляд, это очередная попытка создать предприятие, чтобы под него освоить бюджет. Поиском пропавших детей по закону должны заниматься правоохранители, а не коммунальщики. Надеюсь, что депутаты все-таки не проголосуют за создание такого коммунального предприятия. Потому что таким образом горсовет пытается вмешиваться в деятельность правоохранительных органов», - сказал он. Напомним, что согласно проекту решения сессии горсовета, в Днепре планируется создание коммунального предприятия «Муниципальная аварийно-спасательная служба». Создание такого КП объясняется необходимостью координации действий органов власти, местного самоуправления, общественных формирований и объединений, а также отдельных граждан при чрезвычайных и опасных происшествиях, устранения их последствий, поисковых и спасательных мероприятиях. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

