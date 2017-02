| Общество | 15:26 | 09.02.2017 Онкологи Днепропетровщины развенчивают три главных мифа о раковых заболеваниях Раковые заболевания на втором месте в мире после сердечно-сосудистых болезней. Но онкологи утверждают, рак - не приговор. С ним можно и нужно бороться. Три основные мифа, мешающие людям преодолеть болезнь, развенчал главный онколог Днепропетровщины во время пресс-конференции в ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА. Первый и главный миф: убежденность в том, что рак не излечим. Люди до последнего не идут в больницу, отказываются от лечения, принимают рак как верную смерть. «Это общественное мнение, которое мы, к сожалению, еще не смогли преодолеть. Из-за своего неверия в возможности врачей, люди не идут в больницы, обращаются к мошенникам, которые обещают золотые горы, или просто ждут конца. Рак можно и нужно лечить», - подчеркнул главный онколог Днепропетровщины Виталий Машталер. Второй миф. Рак можно вылечить только за границей. В последнее время медицина Украины и Днепропетровской областисделала существенный прорыв. Появились новые методы лечения, современные технологии, лекарства, оборудование. Сейчас существует 4 метода лечения раковых опухолей. Это хирургическое вмешательство, лучевая, химическая и гормональная терапии. Медикаменты нужны не всегда. «На Днепропетровщине есть все для того, чтобы вылечить рак. Я общаюсь с другими регионами, и знаю, что в нашем ситуация лучше. У нас работает уже 2 линейных ускорителя для лучевой терапии, есть современные аппараты для высокоточного хирургического вмешательства, есть профессиональные врачи и поддержка областной власти», - подчеркнул главный онколог Днепропетровщины Виталий Машталер.

Третий миф. Низкий процент преодоления болезни. «Если сейчас взять всю статистику онкозаболеваний, то действительно показатель выживания будет достаточно низкий. Все потому, что 50% раковых опухолей обнаруживают на последних стадиях, когда опухоль уже имеет системный характер. На первой и второй стадиях полное преодоление болезни возможно в 70-80%, а иногда и в 100% случаев. Например, рак щитовидной железы на 1 стадии излечивается в 100% случаев, желудка - 90%. Поэтому чем раньше пациент обратится к врачу и начнет лечение, тем больше вероятность полного выздоровления», - подчеркнул Виталий Машталер.

