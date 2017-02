| Общество | 15:57 | 09.02.2017 В 2016 году в Днепропетровской области было 2 случая взыскания жилья за долги, - эксперт Заместитель начальника по вопросам государственной исполнительной службы, начальник управления Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Андрей Пятницкий сообщил, что в 2016 году в Днепропетровской области было 2 случая изъятия жилья за долги. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Взыскание на единственное жилье должника может быть обращено в том случае, если сумма задолженности по коммунальным услугам превышает 20 минимальных заработных плат. Это законодательная норма. В прошлом году ограничение было 10 минимальных зарплат. Подобных случаев в Днепропетровской области несколько. Но они не касаются только коммунальных долгов, а и кредитов, других долгов. В 2016 году было 2 таких случая», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

