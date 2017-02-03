ДнепрОГА поможет воплотить стартапы жителей области, - Валентин Резниченко

От идеи до получения прибыли. ДнепрОГА запускает проект по поддержке стартапов «BESTINVEST». Собственную бизнес-идею могут предложить все желающие жители области. Три лучшие инициативы воплотят в жизнь: их авторам помогут найти инвесторов и запустить проект. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Команда ДнепрОГА запускает конкурс стартапов«BESTINVEST». Предложить можно любую инновационную идею, но преимущество будет у проектов по совершенствованию производственных технологий, энергосбереженияю и полезныхлайфхаков. Лучшие из них поможем воплотить в жизнь. Приобщиться может каждый, у кого есть интересные задумки икто готов развиваться сам и менять область к лучшему», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Конкурс «BESTINVEST» будет проходить в три этапа. На первом этапе, который продлится месяц, организаторы будут собирать заявки от участников. Далее выберут 10 самых интересных идей. Стартаперов пригласят представить задумки специальной комиссии. Оценивать их перспективность будут потенциальные инвесторы, работники Инвестиционно-инновационного центра при ДнепрОГА, специалисты в области, к которой относится проект.



«Если будем рассматривать экологический проект, пригласим ученых-экологов. Идею по энергоэффективности - специалистов в этой сфере», - объяснил куратор проекта, директор государственного предприятия«Инвестиционно-инновационный центр» Александр Коломийцев.



На третьем этапе комиссия выберет три лучшие идеи. Их инициаторы получат полную поддержку в реализации идеи. От разработки бизнес плана до поиска инвестора и запуска проекта.



Прием заявок начинается 10 февраля. Заполнить заявку на участие в конкурсе можно в течение месяца по ссылке.

