| Общество | 16:13 | 09.02.2017 Нацсовет оштрафовал две популярные радиостанции Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радио «Шансон» и Kiss FM за нарушение закона о квотах на объем песен и ведения эфира на украинском языке. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацсовета. В частности, Нацсовет наложил штраф на ООО «Телерадиокомпанию «Шансон» в 126 тыс. грн. Сообщается, что 8 ноября 2016 года, когда проводился мониторинг, радио транслировало 21,1% песен на государственном языке в течение суток. Тем временем «ТИР "ЮТАР», который известен под логотипом Kiss FM, оштрафован на 216 тыс. грн. В течение суток 9 ноября доля песен на государственном языке, которую транслировало радио, составляла 22%. При этом Нацсовет оштрафовал местные радио Луганска, Харькова, а также Днепропетровской и Кировоградской областей. Общая сумма штрафных санкций составляет более 500 тыс. грн. Напомним, после вступления в силу 8 ноября 2016 изменениями в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать в течение первого года трансляцию 25 процентов общего объема песен на украинском языке в течение суток, а также в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00. В течение второго года после вступления в силу Закона эта доля составляет – 30%, а на третий год – 35%. Кроме того, телерадиоорганизации должны обеспечивать с первого года не менее 50% суточного объема ведения передач на государственном языке, во второй год - не менее 55%, а в течение третьего года - не менее 60%.

