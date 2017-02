| Общество | 16:32 | 09.02.2017 Эйфелеву башню оградят пуленепробиваемым стеклом В Париже Эйфелеву башню оградят стеной из пуленепробиваемого стекла для защиты от террористов, передают «Подробности». Стена будет в высоту 2,5 м и будет построена уже этой осенью. Стоимость защитного сооружения оценивается в € 20 млн. Пуленепробиваемый забор охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни, а движение вокруг достопримечательности будет полностью реорганизовано.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7