На Днепропетровщине на основную сессию ВНО зарегистрировались 48 абитуриентов

Регистрация на внешнее независимое оценивание - стартовала. За первые три дня заявки подали 48 абитуриентов Днепропетровщины. О том, какие предметы выбирают выпускники - во время пресс-конференции рассказала директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Регистрация на внешнее независимое оценивание началась 6 февраля. На сегодня имеем уже 48 заявок, - рассказала Марина Горбенко-Хвастунова. - Ребята будут сдавать обязательные украинский язык и литературу, математику или историю. Среди предметов на выбор наиболее популярны английский и биология».

Подать заявку на ВНО можно до 17 марта. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Основная сессия ВНО стартует 23 мая и продлится до 16 июня.

В этом году ВНО будет проходить по 12 предметам. Абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, немецкий, французский, испанский и русский языки.

Каждый абитуриент имеет право сдавать тесты максимум по 4 предметам. Обязательные дисциплины - две: украинский язык и литература, математика или история Украины на выбор. Эти предметы зачислят одновременно как государственную итоговую аттестацию в школе и вступительный экзамен в ВУЗ, поэтому сдавать экзамены дважды не придется.

Подробнее о регистрации на ВНО узнавайте по ссылке.