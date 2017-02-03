Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
10.02.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Эксперты прогнозируют увеличение квартирных краж, в связи с экономическим кризисом в стране»
10.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «О результатах анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра в ноябре – декабре 2016 года»
10.02.2017
11:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепровском планетарии отметят день рождения метеорита»
10.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется фотовыставка газеты «День»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:48 | 09.02.2017
На Днепропетровщине на основную сессию ВНО зарегистрировались 48 абитуриентов

Регистрация на внешнее независимое оценивание - стартовала. За первые три дня заявки подали 48 абитуриентов Днепропетровщины. О том, какие предметы выбирают выпускники - во время пресс-конференции рассказала директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Регистрация на внешнее независимое оценивание началась 6 февраля. На сегодня имеем уже 48 заявок, - рассказала Марина Горбенко-Хвастунова. - Ребята будут сдавать обязательные украинский язык и литературу, математику или историю. Среди предметов на выбор наиболее популярны английский и биология».

Подать заявку на ВНО можно до 17 марта. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Основная сессия ВНО стартует 23 мая и продлится до 16 июня.

В этом году ВНО будет проходить по 12 предметам. Абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, немецкий, французский, испанский и русский языки.

Каждый абитуриент имеет право сдавать тесты максимум по 4 предметам. Обязательные дисциплины - две: украинский язык и литература, математика или история Украины на выбор. Эти предметы зачислят одновременно как государственную итоговую аттестацию в школе и вступительный экзамен в ВУЗ, поэтому сдавать экзамены дважды не придется.

Подробнее о регистрации на ВНО узнавайте по ссылке.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
09.02.2017
18:09		 Как в Днепре проходил суд над Пугачевым (ФОТО)
09.02.2017
17:49		 В Днепре СБУ задержала на взятке местного прокурора
09.02.2017
17:42		 Суд по делу Пугачева объявил перерыв до 17 февраля
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика