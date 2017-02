| Общество | 17:10 | 09.02.2017 Днепропетровщина в лицах: ДнепрОГА открывает новую рубрику Они завоевывали свой авторитет непросто и не за один день. Но они точно знали, что для этого нужно: держать слово, работать над собой и развиваться. Сегодня их по праву считают выдающимися людьми региона. ДнепрОГА открывает новую рубрику «Наши люди». Стать ее героем может каждый, кто творит историю Днепропетровщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. В нашем регионе немало талантливых, трудолюбивых и целеустремленных людей. Теперь узнать о них можно на сайте ДнепрОГА в новой рубрике «Наши люди». Среди героев – учителя, врачи, архитекторы, спортсмены, фермеры, писатели, музыканты, слесари, библиотекари, воспитатели... Все они – лица многомиллионной Днепропетровщины. Читатели откроют для себя новые имена или же больше узнают о людях, о которых уже слышали не раз. Это откровенные рассказы о жителях региона, которые воспитывают новое поколение, выращивают хлеб, ремонтируют механизмы, строят жилье, оказывают услуги, пишут стихи... Портретные зарисовки – о взлетах и падениях, достижениях и мечтах, секретах успеха и минутах вдохновения. Легко стать и автором рубрики «Наши люди». Для этого достаточно написать историю об интересном человеке и отправить ее вместе с фото на электронный адрес nashiludi8@gmail.com. И не забудьте оставить номер своего телефона.

