| Общество | 18:28 | 09.02.2017 Первый районный Центр помощи участникам АТО открылся в Днепре, – Валентин Резниченко Где пройти реабилитацию, как получить удостоверение участника боевых действий, какие документы предоставить для получения земли, как оформить материальную помощь – с этими и другими вопроса демобилизованные могут теперь обращаться в районный Центр помощи участникам АТО. Он открыл дверь в Шевченковском районе Днепра. С инициативой выступил Всеукраинский союз воинов АТО – идею поддержала команда Валентина Резниченко. «Задача Президента Украины Петра Порошенко – всесторонняя поддержка участников АТО. Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА работает почти полтора года. За это время накоплена большая база данных, реализованы десятки проектов, поддержаны тысячи людей. Такие Центры работают сегодня в каждом городе и районе Днепропетровщины, наш положительный опыт переняли все регионы Украины. Теперь и в одном из районов Днепра открываем первый районный Центр помощи участникам АТО. Сюда могут обращаться военнослужащие и их семьи, волонтеры», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Идея родилась у активистов Всеукраинского союза воинов АТО. Инициативу поддержала ДнепрОГА. Цель – сплотить АТОшников, их семьи и волонтеров. «Центр помощи участникам АТО при ОГА помогает решать немало проблем бойцов. Эту добрую традицию переняли и открыли районный Центр в Днепре. Теперь сможем быстрее и эффективнее решать проблемы демобилизованных там, где они живут. Мы уже знаем, как работать и какая помощь может понадобиться военным. Будем делать все необходимое для решения любого вопроса. Каждое обращение в Центр – это отдельная человеческая судьба, история», – отметил координатор Центра помощи участникам АТО в Шевченковском районе Днепра Виталий Матухно. Новый районный Центр – по улице Грушевского, 70. Здесь АТОшники могут получить юридическую консультацию, узнать, как пройти реабилитацию, оформить субсидию, материальную помощь и удостоверение участника боевых действий, оздоровить детей, подать документы на получение земли. «В Центре оказывают помощь не только АТОшникам, но и волонтерам. Эти люди помогают всем, но и сами нуждаются в поддержке», – отметил волонтер, председатель общественной организации «Народная армия» Александр Островский. Коллектив Центра пока что небольшой. Здесь работают три бойца и волонтер. Но они готовы принять в свою команду всех активных и неравнодушных. Адрес Центра помощи участникам АТО Шевченковского района: Днепр, ул. Грушевского,70 (бывшая К. Либкнехта), Шевченковский райсовет, тел.: (056) 749-65-46, (095) 631-71-76. По любым вопросам демобилизованные могут обращаться и в Центр помощи участникам АТО при ДніпроОДА по адресу: Днепр, пр. Поля, 1, 1-й этаж, тел.: (056) 742-86-62. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

