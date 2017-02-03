В глазах Пугачева – ни капли сострадания, - мать погибшей патрульной Ольги Макаренко

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в четверг, 9 февраля, в Кировском районном суде Днепра состоялось судебное заседание по делу Александра Пугачева, которого обвиняют в умышленном убийстве двух сотрудников патрульной полиции в сентябре 2016 года.

Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик рассказала, что во время заседания впервые посмотрела в глаза человеку, убившему ее дочь.

Об этом она сообщила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Это страшная боль… Двое маленьких детей, которые постоянно хотят к маме. Он забрал у меня дочь! Это страшная боль… Сегодня он увидел в моих руках портрет Оли и в его глазах не промелькнуло даже и капли сострадания. Вообще ничего! Я хочу для него высшей меры – пожизненного. Другого он не заслуживает», - сказала она.

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Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко. По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.

