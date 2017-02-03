В Днепре на взятке задержали прокурора

Прокуратурой Днепропетровской области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) разоблачен работник Днепропетровской местной прокуратуры №1.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что прокурор требовал через посредника - следователя одного из отделений полиции Днепра - $1,6 тыс. от гражданина, который обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести. Деньги вымогались за «выражение позиции стороны государственного обвинения во время судебных прений, которая предусматривала бы более мягкое наказание для последнего».

9 февраля 2017 после получения через посредника прокурор был задержан.

«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения», - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

