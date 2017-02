| Общество | 08:42 | 10.02.2017 В Днепре на взятке задержали прокурора Прокуратурой Днепропетровской области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) разоблачен работник Днепропетровской местной прокуратуры №1. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Установлено, что прокурор требовал через посредника - следователя одного из отделений полиции Днепра - $1,6 тыс. от гражданина, который обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести. Деньги вымогались за «выражение позиции стороны государственного обвинения во время судебных прений, которая предусматривала бы более мягкое наказание для последнего».

9 февраля 2017 после получения через посредника прокурор был задержан. «Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения», - отметили в прокуратуре. Досудебное расследование продолжается.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, прокуратура, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7