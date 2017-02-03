Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

За минувшие сутки, 9 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 61 обстрел позиций ВСУ со стороны противника. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Лобачево, Новоалександровке и Новозвановке.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляны Водяное и Павлополь.

