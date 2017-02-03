В Кривом Роге полицейские задержали грузовик, разыскиваемый в Волынской области

В четверг, 9 февраля в 23:00, во время несения службы в Кривом Роге на ул. Лермонтова полицейские за нарушений правил дорожного движения остановили автомобиль Mercedes-Benz Atego под управлением 52-летнего жителя Киевской области. Во время проверки документов и сверки идентификационных номеров агрегатов по автоматизированным базам данных было установлено, что автомобиль с мая 2016 находится в розыске на территории Волынской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель и автомобиль доставлены в Криворожский отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

