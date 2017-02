| Общество | 12:07 | 10.02.2017 В Кривом Роге полицейские задержали грузовик, разыскиваемый в Волынской области В четверг, 9 февраля в 23:00, во время несения службы в Кривом Роге на ул. Лермонтова полицейские за нарушений правил дорожного движения остановили автомобиль Mercedes-Benz Atego под управлением 52-летнего жителя Киевской области. Во время проверки документов и сверки идентификационных номеров агрегатов по автоматизированным базам данных было установлено, что автомобиль с мая 2016 находится в розыске на территории Волынской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель и автомобиль доставлены в Криворожский отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

