Уже страны-доноры Украины разбираются с воровством из бюджета Днепра, - депутат

Депутат горсовета Днепра, активист «Антикоррупционной инициативы» Сергей Суханов заявил, что отчеты о результатах работы «Антикоррупционной инициативы» были направлены в посольство ЕС. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы уже получили ответ, что эти данные их очень заинтересовали, и они будут разбираться. Это говорит о том, что уже страны-доноры Украины разбираются с воровством из бюджета Днепра. Ведь понятно, что вывести из бюджета 630 млн грн без «прикрытия сверху» невозможно. И это в условиях, когда украинская власть постоянно просит денег у международных партнеров», - сказал он. Читайте также: «Из бюджета Днепра в 2016 году украли 630 млн грн», - Сергей Суханов