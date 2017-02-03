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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:13 | 10.02.2017
Из-за массовой коррупции в горсовете в Днепре назревают массовые акции протеста, - Суханов

Депутат горсовета Днепра, активист «Антикоррупционной инициативы» Сергей Суханов заявил, что из-за массовой коррупции в горсовете в Днепре назревают массовые акции протеста.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В 2016 году из бюджета Днепра была украдена фактически 1/7 часть бюджета. Мы видим, что происходит во многих странах Европы из-за коррупции. Там тысячи людей выходят на митинг, чтобы выразить свой протест. Так произошло недавно в Румынии. Видимо, мэр Борис Филатов добивается, чтобы также было и в Днепре. Днепряне уже выходили на акции протеста, и они могут стать массовыми», - сказал он 
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Теги: Днепр

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