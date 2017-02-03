«Это мой город»: на выставке покажут 100 лучших фото Днепропетровщины

На Днепропетровщине завершается фотоконкурс «Это мой город». 100 лучших фотографий с видами городов и районов области можно увидеть уже в эти выходные во Дворце студентов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Третий год подряд на Днепропетровщине проходит фотоконкурс «Это мой город». В этом году в нем приняли участие более 140 авторов почти стысячей работ. 100 лучших снимков можно увидеть уже в эти выходные во Дворце студентов. Открытие выставки 11 февраля в 12.00. Адрес: Днепр, площадь Шевченко, 1.

«В течение этой недели в социальных сетях проходило онлайн голосование. Жители Днепропетровщины выбирали авторов победителей из 100 лучших работ. На открытии выставки победители получат ценные подарки», - отметила главный специалист департамента экономического развития ДнепрОГА Юлия Бардукова.

Посмотреть фотоработы видов в Днепре можно до 11 марта. Затем они отправятся в Никополь, где пробудут с 13 мая по 3 июня. С 7 по 29 июня насладиться фотографиями можно будет в Кривом Роге.

Фотоконкурс проводит туристический центр «Рыба Андрей» при поддержке ДнепрОГА.

