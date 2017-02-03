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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:59 | 10.02.2017
10-19 февраля в Днепре будет работать фотовыставка «Дни «Дня»

Главный редактор газеты «День» Лариса Ившина сообщила, что цель выставки - показать украинцам собственную страну и события, которыми она жила в последнее время, в фоторепортажах, сделанных профессиональными фотокорреспондентами «Дня» и фотолюбителями со всех уголков страны.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Сегодня, 10 февраля, в 17.00 приглашаем депрян в Музей украинской живописи на торжественное открытие фотовыставки «Дни «Дня»

После открытия фотовыставки, в 18.00, мы побеседуем с представителями местной громады на тему «Национальный диалог». Также состоится презентация книжных новинок из серии «Библиотека газеты «День».

Главным партнером Дней «Дня» в Днепре, как и в прошлом году, выступил Днепровский горсовет. В этом году благодаря содействию городской власти все школы Днепра, а именно 162 учебных заведения, и все 38 библиотек получат подарки - наборы книг из библиотеки газеты «День», а также годовую подписку на «День». Таким образом, Днепр присоединится к грандиозному спонсорскому марафону городов Украины - акции «Подари библиотеку «Дня» родной школе».

Фотовыставка «Дня» в Музее современной украинской живописи продлится до 19 февраля, с 11.00 до 19.00, выходные - понедельник, вторник. Вход – свободный», - сказала она. 
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Теги: Днепр

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