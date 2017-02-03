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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:31 | 10.02.2017
Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат

Депутат горсовета Днепра, активист «Антикоррупционной инициативы» Сергей Суханов считает, что из-за распада в команде Филатова постоянно переносится дата сессии горсовета.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Борис Филатов становится токсичным, от него уже бегут соратники. Рано или поздно на это придется реагировать если не этому президенту, то следующему. Уже заводятся уголовные производства против укроповцев, которые еще вчера Филатова поддерживали. Сегодня уже внутри команды Филатова идет распад. Из-за этого и переносится сессия», - сказал он.
 
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