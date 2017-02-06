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| Общество | 13:51 | 10.02.2017
Бойцы АТО и волонтеры готовятся к сиреневому балу, – Валентин Резниченко

Весна, музыка, танцы – рождественский бал «Мужество и грация» передает эстафету балу весеннему. Подготовку начали бойцы АТО, их родные и волонтеры. 29 апреля мужественные кавалеры и изящные дамы погрузятся в пьянящий аромат сотен цветов. Главным украшением будет душистая сирень. Хореографический вечер устраивают Центр помощи участникам АТО и команда Валентина Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«ДнепрОГА помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Для них организовываем образовательные курсы, спортивные соревнования, песенные фестивали, танцевальные вечера. Для бойцов и волонтеров устроили первый в Украине рождественский бал «Мужество и грация». Арт-терапия ребятам понравилась, они решили не останавливаться на достигнутом и провести бал весенний. ДнепрОГА инициативу поддержала. Танцевальный конкурс может перерасти в ежегодный фестиваль», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Весенний бал запланирован на 29 апреля. Именно в это время от зимней спячки окончательно пробуждается природа и зацветает сирень. «Главным украшением бала будет этот цветок, она станет основным элементом дресс-кода. Веточкой сирени можно украсить прическу, платье или костюм», – рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Если на рождественском балу пары кружились в вальсе, полонезе и танго, то на балу весеннем АТОшники и волонтеры обещают новые постановки. Сейчас определяются, чем именно будут поражать конце апреля. Уроки танцев – от хореографа Ирины Лещенко.
«Когда финишировал рождественский бал, ребята сразу захотели продолжения. Предложили дальнейшее сотрудничество – я не отказала, – делится хореограф Ирина Лещенко. – Мы нашли общий язык, подружились, мне интересно работать с ними».

Непременно будет на весеннем балу семья Кинахов. «Нам так понравилось танцевать, что сомнений не было – надо продолжать, – улыбается участник АТО Игорь Кинах. – Бал – место, которое идеально подходит для отдыха и общения».
Участник АТО Сергей Копчик собирается приехать на бал из Никополя. «Мы с женой больше года занимались бальными танцами, но АТО прервала традицию. Когда узнали, что ДнепрОГА организует бал, обрадовались. К сожалению, на рождественский попасть не удалось, а вот весенний не пропустим. Будем тренироваться дома, в Днепр приедем на финал», – говорит мужчина.

Сиреневый бал «Мужество и грация» – через два месяца. Все, кто желает стать его участником, могут зарегистрироваться по ссылке.
 
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Теги: Днепр

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