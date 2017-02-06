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| Общество | 14:22 | 10.02.2017
В Днепровской районной больнице отремонтировали неврологическое отделение

Преодолевать последствия инсультов в Днепровской районной больнице станет легче. Пациентов будут реабилитировать в современном отделении. Его открыли после капитального ремонта. Теперь здесь есть все - от специальных душевых до удобных поручней в коридорах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Президент Украины Петр Порошенко определяет развитие медицины одной из приоритетных задач. Громады Днепропетровщины это поддерживают. Они вкладывают средства в модернизацию больниц и, соответственно, в здоровье своих жителей. Это децентрализация в действии. Один из таких примеров - капитальный ремонт неврологического отделения Днепровской районной больницы. Он сделан за средства районного бюджета и трех объединенных громад, находящихся на территории района», - говорит заместитель председателя Днепропетровской ОГА Камиль Примаков.

В отделении заменили все сети, установили новые окна и двери, отремонтировали палаты и зал для лечебной физкультуры, обустроили специальную душевую, приспособленную для людей с ограниченными двигательными возможностями. В коридорах сделали удобные поручни.

Отделение рассчитано на 40 пациентов. Здесь лечат больных с двигательными расстройствами и последствиями инсульта. Их выхаживают не только с помощью медикаментов. Пациентам делают массажи, гимнастику.

«В отделении применяем и современную терапию. Например, бобат и эрготерапию. Это упражнения, что позволяют человеку восстановить утраченные навыки и стать более самостоятельным. Акцент - на оздоровлении всего организма, а не отдельного органа», - говорит заведующий неврологическим отделением Днепровской районной больницы Сергей Марченко.

Ежегодно в отделении лечатся около 1225 пациентов со всего Днепровского района.

 
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