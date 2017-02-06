Канал National Geographic будет доступен на украинском языке

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о том, что отныне в Украине станут доступны еще четыре канала, а передачи National Geographic Channel будут доступны на украинском языке.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Доступными в Украине станут итальянские телеканалы Novela TV и Water Planet.

Канал Novela TV (в форматах SD и HD) будет круглосуточно транслировать фильмы на польском языке, а Water Planet - познавательные программы, также на польском языке.

Также в стране появятся латвийские спортивные телеканалы Sport 1 (Baltic) и Sport 2 (Baltic), программы которых можно смотреть на русском, украинском и английском.

«Во всех программах нет передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрации которых запрещено на территории Украины, а также рекламы», - говорится в сообщении Нацсовета.