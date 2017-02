| Общество | 16:18 | 10.02.2017 Государственная итоговая аттестация: когда и какие предметы будут сдавать школьники Днепропетровщины Государственная итоговая аттестация - не за горами. Школьники Днепропетровщины готовятся к контрольным. Они пройдут в мае-июне. Первыми стартуют ученики четвертых классов, за ними - девятиклассники. Выпускники же 11-х классов будут сдавать внешнее независимое оценивание. Его результаты зачтутся как государственная итоговая аттестация. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Наталья Олейник. Первыми государственную итоговую аттестацию будут сдавать ученики 4-х классов. 15 мая ребята сдадут контрольную по украинскому языку и чтению, а также математике. «Дети напишут обычную итоговую контрольную. Именно так советуем учителям позиционировать «государственную аттестацию». Никаких пугающих слов, вроде «экзамен». Дети не должны чувствовать стресс», - сказала Наталия Олейник. Девятиклассники будут сдавать тесты 1 июня. «Украинский язык и математика - обязательные. Третий предмет выбирают сами школы. Например, одни ученики будут сдавать тест по английскому, другие - по географии», - сказала Наталия Олейник. 11-классники будут сдавать внешнее независимое оценивание. Обязательные тесты - по украинскому языку и литературе, математике или истории на выбор. Третий предмет школьники определяют сами. Результаты засчитываются как государственная итоговая аттестация. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

