Государственная итоговая аттестация: когда и какие предметы будут сдавать школьники Днепропетровщины

Государственная итоговая аттестация - не за горами. Школьники Днепропетровщины готовятся к контрольным. Они пройдут в мае-июне. Первыми стартуют ученики четвертых классов, за ними - девятиклассники. Выпускники же 11-х классов будут сдавать внешнее независимое оценивание. Его результаты зачтутся как государственная итоговая аттестация.

Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Наталья Олейник.

Первыми государственную итоговую аттестацию будут сдавать ученики 4-х классов. 15 мая ребята сдадут контрольную по украинскому языку и чтению, а также математике.

«Дети напишут обычную итоговую контрольную. Именно так советуем учителям позиционировать «государственную аттестацию». Никаких пугающих слов, вроде «экзамен». Дети не должны чувствовать стресс», - сказала Наталия Олейник.

Девятиклассники будут сдавать тесты 1 июня.

«Украинский язык и математика - обязательные. Третий предмет выбирают сами школы. Например, одни ученики будут сдавать тест по английскому, другие - по географии», - сказала Наталия Олейник.

11-классники будут сдавать внешнее независимое оценивание. Обязательные тесты - по украинскому языку и литературе, математике или истории на выбор. Третий предмет школьники определяют сами. Результаты засчитываются как государственная итоговая аттестация.