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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:13 | 10.02.2017
Парубий отказывается опубликовать поименный список членов коалиции, потому что в ней нет необходимых 226 депутатов, - Вилкул

Провластные партии пытаются помешать роспуску парламента, который разваливает экономику и продолжает делать людей еще беднее.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Вилкул, комментируя журналистам работу Верховной Рады.

«Коалиции в парламенте нет. Она формируется фракциями, но в сумме оставшиеся в коалиции БПП (142 депутата) и Народный Фронт (81 депутат) – это только 223 депутата при минимально необходимом количестве депутатов в коалиции (226 депутатов). Власть принимает решения за счет лжеоппозиционных сил, которые на самом деле являются «костылем власти» и голосуют за нужные решения», - сказал он.
«В апреле прошлого года Парубий заявлял, что коалиция есть и состоит из 230 депутатов. Это он только говорит. В своих официальных же ответах он ссылается на Конституцию и пишет, что это не в его полномочиях раскрывать информацию о коалиции. У меня вопрос – либо он врет в своих официальных ответах, скрывая, что коалиции нет, либо он нарушил Конституцию, когда сказал, что она есть и состоит из 230 депутатов. Ответ очевиден», - подчеркнул Вилкул.

«Дорвавшиеся до власти политики пытаются удержаться в креслах всеми возможными методами. Когда в коалиции было необходимое количество депутатов, Парубий об этом везде говорил. Сейчас замолк. Причина простая, если в течение месяца, с момента развала нынешней коалиции, новая коалиция с необходимым количеством депутатов не будет создана, то Президент получит право досрочно распустить парламент», - отметил нардеп.

«Необходимо сменить этот состав парламента не только потому, что не хватает депутатов в коалиции. Прежде всего, причина в том, что этот состав не эффективен и люди ему больше не доверяют.
Начало нового политического сезона ознаменовалось громкими, но бесполезными и бессмысленными для нашей страны заявлениями политиков. На этой неделе парламент не сделал ни одного шага для восстановления МИРА и улучшения жизни людей! Голосовали за что угодно, хотя часто голосов не было. Досрочные закрытия работы Верховной рады, драки и провокации – вот результат работы этой недели. Мы настаиваем на рассмотрении вопроса о снижении коммунальных тарифов, принять наш пакет законов по Новой индустриализации, чтобы поддержать нашу промышленность. К сожалению, в зале много крика, пиара, драк и всего остального, но это не ведет к улучшению жизни украинцев», - сказал Вилкул.

Он подчеркнул: «Украине нужно: первое – закончить войну, второе – объединить страну и третье – поднять экономику. На этом должен быть сосредоточен парламент, а не на провокациях. Оппозиционный блок и я лично внесли в парламент пакет законов по всем этим инициативам, но, к сожалению, представители власти блокируют их принятие. Это не парламент, а Верховная Рада Бездельников!».
 
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