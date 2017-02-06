В Украине не будут повышать пенсионный возраст, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в Украине пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, передает «Подробности».

«Пенсионная реформа в Украине должна быть проведена и этого никто не отрицает. Я хочу опровергнуть любые утверждения и намеки о том, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю - повышения пенсионного возраста в Украине не будет», - отметил Розенко.

По его словам, рекомендация МВФ о повышении пенсионного возраста является стандартной.

«Но мы живем не в стандартных условиях и у нас есть своя специфика. И мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев», - добавил Розенко.