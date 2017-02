| Общество | 16:36 | 10.02.2017 В Украине не будут повышать пенсионный возраст, - Розенко Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в Украине пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, передает «Подробности». «Пенсионная реформа в Украине должна быть проведена и этого никто не отрицает. Я хочу опровергнуть любые утверждения и намеки о том, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю - повышения пенсионного возраста в Украине не будет», - отметил Розенко. По его словам, рекомендация МВФ о повышении пенсионного возраста является стандартной. «Но мы живем не в стандартных условиях и у нас есть своя специфика. И мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев», - добавил Розенко. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

